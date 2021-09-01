Український покерист Стас Галатенко став чемпіоном турніру з Омахи
1 вересня 2021 , 10:55Читать новость на русском
Наш гравець з ніком "Shrekpoker91" вдруге в кар’єрі виграв турнір серії WCOOP. Він заробив 25 тисяч доларів.
Стас став чемпіоном турніру з Омахи на 5 карт. Вхід сюди коштував 215 баксів.
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У фінальному хедз-апі Галатенко переміг поляка "b1edro". Раннер-ап заробив 17,6 тисяч доларів, а українець став багатшим на 25 тисяч "зелених".
Це другий чемпіонський титул серії WCOOP в кар’єрі "Shrekpoker91". У 2017 році він виграв змагання з Омахи, заробивши 13,6 тисяч доларів.