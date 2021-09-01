Украинский покерист Стас Галатенко стал чемпионом турнира по Омахе

Наш игрок с ником "Shrekpoker91" во второй раз в карьере выиграл турнир серии WCOOP. Он заработал 25 тысяч долларов.

Стас стал чемпионом турнира по Омахе на 5 карт. Вход сюда стоил 215 баксов.

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В финальном хедз-апе Галатенко победил поляка "b1edro". Раннер-ап заработал 17,6 тысячи долларов, а украинец стал богаче на 25 тысяч "зеленых".

Это второй чемпионский титул Серии WCOOP в карьере "Shrekpoker91". В 2017 году он выиграл соревнования по Омахе, заработав 13,6 тысячи долларов.