Черговий титул у колекцію: покерист Роман Романовський записав на свій рахунок 150 000 доларів

Український покерист продовжує марафон – заробити 5 000 000 доларів за 666 днів. Роман Романовський виграв титул на Online Super Series XL, додавши до свого банкролу ще 149 612 доларів.

Роман Романовський – унікальний покерист. За 10 років він побудував видатну кар'єру. Точну кількість його призових не злічити, але неодноразово заявлялося, що в онлайні "RomeOpro" до 2019 року виграв понад 12 000 000 доларів.

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Згодом українець оголосив про завершення кар'єри. Щоправда, довго без покеру Романовський не протримався. Цьогоріч він знову вирішив повернутися у "великий спорт". Крім того, Роман озвучив конкретну мету – виграти 5 000 000 доларів за 666 днів.

Український покер-про активно грає різноманітні серії в онлайні. Черговий успіх він отримав в Online Super Series XL, вигравши турнір з бай-іном 2 650 доларів. Ця подія зібрала 251 вхід, але ніхто не зупинив українського професіонала.

Цього місяця "RomeOpro" вже грав за фінальним столом хайролерської події на іншій престижній серії. На жаль, вже на старті фіналки Романовський став заручником жорсткого кулера, отримавши QQ проти АА. У підсумку Роман посів 8 місце, заробивши 54 000 доларів.