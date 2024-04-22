Українець переграв дві тисячі суперників і має півтора мільйона у кишені

Українські гравці накосили призових впродовж найбільш плідного дня для онлайн-покеру. Наш гравець із ніком "Libertario", скажімо, виграв 36 780 доларів призових.

Традиційно на початку тижня розповідаємо про успіхи українських покеристів за підсумками останнього дня тижня на найбільш масовій онлайн-платформі GGPoker. Не обійшлось і без перемоги нашого спортсмена, який побив кілополяну і заніс серйозний п’ятизнак.

До теми Українці "запалюють" в онлайні – оформили десятки тисяч доларів призових

Турнір Bounty Hunters Sunday Big Game з бай-іном 215 доларів зібрав 1 996 гравців, а одразу двоє українців пробились за фінальний стіл. Наш гравець із ніком "mirroring" фінішував на сьомій позиції і виграв 9 465 доларів (з них 5 831 за вибивання суперників). А от українець "Libertario" забрав головний приз, здолавши у хедз-апі бразильця "Noteless". Чемпіон отримав 36 780 (майже 1,5 мільйони гривень), а левову частку призових здобув за нокаути – 20 492.



Андрій Новак / Фото з соцмережі X

Відзначився у неділю і український хайролер Андрій Новак, який інвестував в івент Sunday High Roller Bounty Very Big Game 2 100 доларів. Наш покерист замкнув призову зону, фінішувавши на восьмій позиції, і отримав 6 147 доларів призових (винагорода за вибивання – 2 000 баксів).

Ще двоє українців пробились за фіналку турніру Bounty Hunters Sunday Forty Stack HR з бай-іном 444 долари. "Runner1" за дев’яте місце отримав 2 000 доларів, а

"suckmynick" поступився лише у хедз-апі і поповнив банкрол на 8 324 баксів.

Третє місце принесло українцю солідні призові і квиток на Головну подію

Гравець із ніком "Ole" здобув бронзу в турніру серії Benelux Classics. Крім п’ятизначного заносу, українець отримав перепустку на Головну подію WSOPE з бай-іном 10 350 євро.