Український покерист зіграв за фінальним столом WSOP: скільки виграв Назар Бугаєв

Українці продовжують перемагати на Світовій серії покеру. Цього разу рекордні призові отримав Назар Бугаєв, який змагався за фінальним столом браслетного турніру WSOP.

У турнірі Світової серії покеру $3,000 No-Limit Hold'em Freezeout було зафіксовано 1 598 входів. Гравці змагалися за призовий фонд 4 266 660 доларів. Найбільші гроші розігрували у третій день турніру, куди пробився український покерист Назар Бугаєв.

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Фінальний стіл українець починав зі стеком 14 ВБ. На старті гри йому вдалося подвоїтися, що підвищувало шанси на подальшу боротьбу за браслет. Однак наступне важливе виставлення Назар Бугаєв програв майбутньому чемпіону Роберту Шульцу.

Українець зіграв олл-ін з кишеньковою парою дев'яток, німець поставив ре-пуш з рукою АК. На флопі прийшов туз. За 7 місце Назар Бугаєв отримав 95 200 доларів – бест-кеш українського покериста у живих турнірах. У цій же події Ренату Богданову та Сергію Поповичу вдалося потрапити до призової зони.

В іншому турнірі Світової серії покеру $1,500 Mixed No-Limit Hold'em/Pot Limit Omaha - 8-Handed низка українських гравців фінішували у зоні ITM. Призові отримали Богдан Сливінський, Камел Мохаммад, Олексій Коєв та Артем Сугак.

Андрій Любовецький / Фото PokerNews

Окремо варто відзначити результат українського хайролера Андрія Любовецького. Він змагався у дорогій події WSOP з Омахи з бай-іном 25 000 доларів. Всього було зафіксовано 449 входів. Українець гідно проявив себе на фоні найсильніших гравців світу, посівши 23 місце. Призові склали 82 754 долари.