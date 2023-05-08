Український хайролер: Ігор Ярошевський кинув виклик найбагатшим покеристам світу

Легендарний український покерист зіграв в одному з найдорожчих турнірів серії EPT Monte Carlo. Ігор Ярошевський змагався у хайролерській події з бай-іном 25 000 євро.

Загалом 211 гравців взяли участь у хайролерському турнірі на серії EPT. Така активність призвела до того, що загальний призовий фонд події перевалив за 5 000 000 євро. Традиційно у подібних івентах вистачає зірок світового рівня, проте не всім регулярам високих лімітів вдалося витримати конкуренцію.

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Ще у перший день турніру зійшли з дистанції Стівен Чидвік, Огнян Димов, Марія Хо, а також українські покеристи Андрій Любовецький, Ренат Богданов та Антон Макієвський. Усі надії покладалися на Ігоря Ярошевського, який раніше уже демонстрував високі результати на ЕРТ Monte Carlo.

До призової зони потрапив 31 гравець. Не пощастило Айзеку Хекстону, який не вперше вилетів на баблі дорогого турніру. Ігор Ярошевський не тільки потрапив до ITM, а й пробився за фінальний стіл.

На жаль, саме українець став першим гравцем, який покинув фіналку після того, як пішов в ол-ін із KJ, натрапивши на QQ Енріко Камоші. Виступ у хайролері приніс Ігорю Ярошевському 153 350 євро призових.

Чемпіоном події став білоруський спортсмен Микита Бодяковський, який переграв у хедз-апі британця Бена Хіта. Разом із трофеєм відомий покер-про отримав 938 042 долари призових.

Микита Бодяковський зі своєю коханою / Фото PokerNews