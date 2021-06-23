Український покер-рум приготував щедрий подарунок для своїх регулярів

Починаючи з червня на платформі PokerMatch відбуватиметься щомісячний фрірол з гарантією 250 000 гривень. Турнір із безкоштовним входом буде доступний лише для VIP-гравців руму.

Дебютний VIP-фрірол відбудеться вже у найближчу суботу, старт турніру о 20:00. Змагання відбуватимуться у форматі класичного фрізауту – без ребаїв, аддонів та ре-ентрі. Реєстрація у турнір уже відкрита, його можна знайти у лобі PokerMatch в турнірній закладці "фріроли".

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За призові у розмірі 250 000 гривень без жодних інвестицій будуть змагатись представники VIP-клубу українського покерного руму. Аби потрапити у когорту обраних, необхідно виконати одну із кількох умов. Більш детальна інформація – на офіційному сайті PokerMatch.