Український покер-рум презентував нову програму турнірів для початківців та майстрів

Стартові внески від 5 до 300 гривень, турніри з Холдему, Омахи і OFC. Платформа PokerMatch пропонує безліч МТТ-івентів, які будуть до душі гравцям із різними уподобаннями і банкролами.

Баталії на PokerMatch стартують щоденно вже в 10 ранку і триватимуть до пізньої ночі. Турніри відбуваються щопівгодини. Більшість подій – турніри у форматі прогресивного нокауту. Винятком будуть івенти із Китайського покеру та дешеві турніри Karapuzik з Безлімітного Холдему. Останні припадуть до душі новачкам, адже участь в них обійдеться лише у 5, або 20 гривень.

Читайте також: Сума джекпоту у Холдемі на PokerMatch сягнула 4 000 000 гривень!

Головна ж увага буде прикута до турнірів PKO, де вишенькою на торті буде вечірній івент із гарантією 250 тисяч гривень. Із більш детальною інформацією і новим розкладом турнірів можна ознайомитись на офіційному сайті PokerMatch.