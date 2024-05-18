Вольова українська перемога в битві хайролерів: Ярошевський підкорив свій перший Triton

Наш покерист уже не вперше зіграв за фінальним столом престижної серії в Чорногорії і знову виживав із коротким стеком. Але у цій грі не варто втрачати надії, навіть якщо у стеку залишається лише кілька блайндів.

Нещодавно ми уже розповідали про успіх Ігоря Ярошевського на серії суперхайролерів Triton у Чорногорії. Тоді український покерист фінішував третім. З виграшем свого дебютного трофею не забарився, як і з оновленням бест-кешу.

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Учасники фінального столу 6-го турніру серії /Фото Triton Poker

72 товстосуми скинулись по 50 000 доларів в шостому івенті серії. 54 покеристам, до того ж, знадобились удвічі більші інвестиції – вони скористались опцією повторного входу. Лише 20 обраних оформили ITM та назбирали додаткові винагороди за вибивання суперників. А ось із такими доробками восьмеро найкращих дійшли до фінального столу:

1. Дімітар Данчев – 6 840 000 фішок (114 ВБ)

2. Адріан Матеос – 4 260 000 (71 ВБ)

3. Шингріс Сатубаєв – 3 370 000 (56 ВБ)

4. Айк Хекстон – 2 930 000 (49 ВБ)

5. Пунат Пунсрі – 2 895 000 (48 ВБ)

6. Пауліус Вайтікунас – 1 920 000 (32 ВБ)

7. Ігор Ярошевський – 1 885 000 (31 ВБ)

8. Патрік Антоніус – 1 100 000 (18 ВБ)

Українцеві, як бачимо, у цій зірковій компанії довелось обрати тайтову тактику, а зважаючи на доволі стрімку структуру, стек нашого хайролера танув на очах. Утім терпіння принесло свої плоди. Досидівши до 3-макс практично без бою, Ярошевський кілька разів вдало виставився проти агресивного Пуната Пунсрі. Ба більше, нещодавній чип-лідер зійшов із дистанції, розбившись об потужну ауру Айка Хекстона.



Айк Хекстон / Фото Triton Poker

Титулований американець, до слова, як і Ярошевський, ще не вигравав титулів серії Triton, хоч і оформив тут уже 39 призових місць. Утім із дебютним трофеєм доведеться зачекати. До хедз-апу суперники підійшли практично із рівними стеками в глибині 31-32 ВБ і вирішили не тягнути з розв’язкою.



Вирішальна роздача турніру / Фото Triton Poker

У класичному коін-фліпі Ярошевський повірив у 7-7, отримавши опозицію збоку А-К Хекстона. Кишенькова пара встояла і принесла перемогу саме українцеві. Перший у кар’єрі "Тритон" забезпечив Ігореві ще й рекордні призові – 1 172 000 доларів (з них 120K – за вибивання суперників). Українець відтак наблизився до позначки у 8.4 КК призових за кар’єру і обійшов в Ukraine All Time Money List другого у списку Євгена Тимошенка. Більше лише у Євгена Качалова – 9 270 059 доларів.



Ігор Ярошевський святкує перемогу / Фото Triton Poker

1 – Ігор Ярошевський – 1 172 000 доларів ( з них 120 000 – за вибивання суперників)

2 – Айк Хекстон – 896 000 (180K баунті)

3 – Путант Пунсрі – 773 000 (300K баунті)

4 – Дімітар Данчев – 690 000 (300K баунті)

5 – Шингріс Сатубаєв – 463 000 (150K баунті)

6 – Адріан Матеос – 495 000 (240K баунті)

7 – Пауліус Вайтікунас – 303 800 (120K баунті)

8 – Патрік Антоніус – 136 000.