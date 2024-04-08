Український покерист Андрій Держипільський, який регулярно грає за фінальним столом престижного турніру GGMillions за бай-іном 10 300 доларів, цього разу інвестував навіть суттєво більшу суму. Ризик був того вартий.

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Держипільський показав п’ятий результат в одному із найдорожчих онлайн-турнірів Sunday Super High Roller з бай-іном 25 500 доларів. Приз для українця – 122 651 баксів (майже 4.77 млн гривень).



Андрій Держипільський / Фото Poker News

Ще ближчим до трофею був наш гравець із амбітним нік-неймом Павло "Iwant a million". В турнірі Bounty Hunters HR Special з бай-іном 525 доларів українець поступився лише у хедз-апі німецькому опоненту із ніком "Tortuga" (64 342 доларів призових). Бажаний мільйон Павлу не дістався, але він зумів більш як у 64 рази примножити власні інвестиції – 33 705 доларів призових (з них – 6 514 баунті).

Серед інших успіхів наших регулярів за віртуальними столами відзначимо четверте місце українця " Pepareg" у турнірі Bounty Hunters HR ME з бай-іном 525 доларів. Покерист поповнив банкрол на 59 000 доларів. Також в івенті Bounty Hunters Big Game з бай-іном 215 баксів наш спортсмен із ніком "Ogii_74" посів четверте місце і отримав 13 000 доларів призових.