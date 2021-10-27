За підсумками кількох стартових днів цей турнір зібрав 1 041 вхід. За фінальний стіл пробилося 9 гравців, серед яких представник України – Володимир Паламар.

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На жаль, це був день іншого гравця – Тімоті Келлі з Канади. Він виявився просто нестримним за фінальним столом, зберігаючи свій стек на рівні 100 ББ. У ключовій для українця роздачі саме Келлі вибив його з турніру. Канадець зіграв 3-бет із 10-5s, Володимир просто натиснув кол із королями. На рівері відкрили короля, який дав українцю сет, а чип-лідеру флеш. Таким чином Володимир Паламар заробив 22 262 доларів, завершивши турнір на 7 місці.

Тімоті Келлі продовжив домінувати за фінальним столом. Канадець показав дуже агресивну гру, причому йому ще й відверто складалося. У 4-макс Келлі виграв префлоп виставлення із парою семірок проти дам Свен Андерсона. А вже в наступній роздачі з 10-8s вибив Фелікса Стівенсона з AQ.

У хедз-апі проти Йєррі Едена Келлі мав перевагу за фішками в 10 разів, тому за кілька хвилин остаточно оформив перемогу і понад 170 тисяч доларів.

Фінальний стіл турніру Main Event WPT DeepStacks: дивіться відео