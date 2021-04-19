Український чемпіон світу з покеру став багатшим ще на 98 тисяч доларів

Андрій Любовецький – один із найуспішніших нині українських покеристів. Зокрема, у складі синьо-жовтої збірної він двічі ставав чемпіоном світу із матч-покеру. Водночас, і в індивідуальних змаганнях Любовецький раз за разом демонструє свій високий клас.

Так на минулому вікенді Андрій, виступаючи під ніком "Andre_Hansen", став переможцем одного із турнірів дуже престижної онлайн-серії SCOOP. Українцеві підкорилися змагання хайролерів із Безлімітного Холдему 6-max.

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Попри солідний бай-ін 2 100 доларів, турнір зібрав 254 входи і тривав майже 7 годин. Останнім суперником Любовецького став покерист під мальтійським прапором FreeLancerZZ, здолавши якого, Andre_Hansen оформив титул чемпіона SCOOP та заробив 98 тисяч доларів призових. До ІТМ цього турніру пробився і ще один представник України Павло "Remi Lebo_10" Колінковський. Він фінішував на 23-му місці, за що отримав 6 226 доларів.

Повертаючись до Андрія Любовецького, то для нього це вже другий титул SCOOP. Свій перший він здобув ще у 2018 році, заробивши на ту мить найбільші призові за кар’єру – майже 230 тисяч доларів.