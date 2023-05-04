У Києві покеристи розіграли понад 2 500 000 гривень на серії SPL Space
4 травня 2023, 16:20Читать новость на русском
Джерело:Телеграм-канал USPF
Столичний клуб спортивного покеру Full House Khreschatyk приймав змагання SPL Space. Серія нараховувала 7 титульних турнірів, переможці яких отримували кубки Sport Poker League.
Найбільший ажіотаж точився навколо турніру Main Event. Загальний призовий фонд Головної події перевищив 1 000 000 гривень. Тріумфатором Мейну став Василь Андрусяк із Чернівців, отримавши понад 200 000 гривень.
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В інших турнірах серії SPL Space чемпіонами стали:
- Сергій Вербовенко – переможець Texas Progressive K.O (призовий фонд 434 300 гривень);
- Олег Корбан – переможець Welcome to the Storm (призовий фонд 405 080 гривень);
- Михайло Гутий – переможець Grand Event (призовий фонд 248 632 гривні);
- Юрій Третьяков – переможець Omaha 4-card PKO (призовий фонд 241 080 гривень);
- Роман Ткаченко – переможець OFC PINEAPPLE (призовий фонд 154 160 гривень);
- Вазген Ростомян – переможець Turbo Deep Stack (призовий фонд 105 370 гривень).
Василь Андрусяк / Фото фейсбук Sport Poker League
Роман Ткаченко / Фото Sport Poker League
Юрій Третьяков / Фото Фейсбук Sport Poker League