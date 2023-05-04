У Києві покеристи розіграли понад 2 500 000 гривень на серії SPL Space

Столичний клуб спортивного покеру Full House Khreschatyk приймав змагання SPL Space. Серія нараховувала 7 титульних турнірів, переможці яких отримували кубки Sport Poker League.

Найбільший ажіотаж точився навколо турніру Main Event. Загальний призовий фонд Головної події перевищив 1 000 000 гривень. Тріумфатором Мейну став Василь Андрусяк із Чернівців, отримавши понад 200 000 гривень.

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В інших турнірах серії SPL Space чемпіонами стали:

Сергій Вербовенко – переможець Texas Progressive K.O (призовий фонд 434 300 гривень);

– переможець Texas Progressive K.O (призовий фонд 434 300 гривень); Олег Корбан – переможець Welcome to the Storm (призовий фонд 405 080 гривень);

– переможець Welcome to the Storm (призовий фонд 405 080 гривень); Михайло Гутий – переможець Grand Event (призовий фонд 248 632 гривні);

– переможець Grand Event (призовий фонд 248 632 гривні); Юрій Третьяков – переможець Omaha 4-card PKO (призовий фонд 241 080 гривень);

– переможець Omaha 4-card PKO (призовий фонд 241 080 гривень); Роман Ткаченко – переможець OFC PINEAPPLE (призовий фонд 154 160 гривень);

– переможець OFC PINEAPPLE (призовий фонд 154 160 гривень); Вазген Ростомян – переможець Turbo Deep Stack (призовий фонд 105 370 гривень).

Василь Андрусяк / Фото фейсбук Sport Poker League

Роман Ткаченко / Фото Sport Poker League

Юрій Третьяков / Фото Фейсбук Sport Poker League