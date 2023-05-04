В Киеве покеристы разыграли более 2 500 000 гривен на серии SPL Space

4 мая 2023, 16:20
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Источник:

Телеграм-канал USPF

Столичный клуб спортивного покера Full House Khreschatyk принимал соревнования SPL Space. В рамках серии состоялось 7 титульных турниров, победители которых получали кубки Sport Poker League.

Самый большой ажиотаж вызвал турнир Main Event. Общий призовой фонд Главного события превысил 1 000 000 гривен. Триумфатором Мейна стал Василий Андрусяк из Черновцов, который заработал более 200 000 гривен.

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В других турнирах серии SPL Space чемпионами стали:

  • Сергей Вербовенко – победитель Texas Progressive K.O (призовой фонд 434 300 гривен);
  • Олег Корбан – победитель Welcome to the Storm (призовой фонд 405 080 гривен);
  • Михаил Гутый – победитель Grand Event (призовой фонд 248 632 гривны);
  • Юрий Третьяков – победитель Omaha 4-card PKO (призовой фонд 241 080 гривен);
  • Роман Ткаченко – победитель OFC PINEAPPLE (призовой фонд 154 160 гривен);
  • Вазген Ростомян – победитель Turbo Deep Stack (призовой фонд 105 370 гривен).

Василий Андрусяк / Фото фейсбук Sport Poker League 

Роман Ткаченко / Фото Sport Poker League 

Юрий Третьяков / Фото Фейсбук Sport Poker League

Автор: Руслан Левицький