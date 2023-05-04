В Киеве покеристы разыграли более 2 500 000 гривен на серии SPL Space

Столичный клуб спортивного покера Full House Khreschatyk принимал соревнования SPL Space. В рамках серии состоялось 7 титульных турниров, победители которых получали кубки Sport Poker League.

Самый большой ажиотаж вызвал турнир Main Event. Общий призовой фонд Главного события превысил 1 000 000 гривен. Триумфатором Мейна стал Василий Андрусяк из Черновцов, который заработал более 200 000 гривен.

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В других турнирах серии SPL Space чемпионами стали:

Сергей Вербовенко – победитель Texas Progressive K.O (призовой фонд 434 300 гривен);

– победитель Texas Progressive K.O (призовой фонд 434 300 гривен); Олег Корбан – победитель Welcome to the Storm (призовой фонд 405 080 гривен);

– победитель Welcome to the Storm (призовой фонд 405 080 гривен); Михаил Гутый – победитель Grand Event (призовой фонд 248 632 гривны);

– победитель Grand Event (призовой фонд 248 632 гривны); Юрий Третьяков – победитель Omaha 4-card PKO (призовой фонд 241 080 гривен);

– победитель Omaha 4-card PKO (призовой фонд 241 080 гривен); Роман Ткаченко – победитель OFC PINEAPPLE (призовой фонд 154 160 гривен);

– победитель OFC PINEAPPLE (призовой фонд 154 160 гривен); Вазген Ростомян – победитель Turbo Deep Stack (призовой фонд 105 370 гривен).

Василий Андрусяк / Фото фейсбук Sport Poker League

Роман Ткаченко / Фото Sport Poker League

Юрий Третьяков / Фото Фейсбук Sport Poker League