Українці змагаються за титул чемпіона світу з покеру: хто потрапив у призи Main Event WSOP
Джерело:Телеграм-канал USPF
Цього року Main Event WSOP став рекордним за всю історію проведення Світової серії покеру. У головному турнірі фестивалю в Лас-Вегасі взяли участь 10 043 гравці.
Четвертий день Main Event WSOP визначив імена головних щасливчиків турніру Main Event WSOP. До призової зони увійшли 1 507 гравців, серед яких є майбутній чемпіон світу з покеру.
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Частина українських гравців потрапили у призи, але вже вибули з турніру. Олександр Довженко посів 461 місце (37 500 доларів призових), Станіслав Галатенко – 852 місце (25 000 доларів призових), Ігор Котик – 1 049 місце (17 500 доларів призових), Денис Шафіков – 1 356 місце (15 000 доларів призових).
У п'ятому дні Main Event WSOP змагання продовжить 441 гравець, серед яких 6 українців:
- Ярослав Огульчанський (60 місце);
- Богдан Сливинський (107 місце);
- Артем Металіді (111 місце);
- Руслан Придрик (181 місце);
- Олександр Гнатенко (351 місце);
- Олексій Євченко (396 місце).
Переможець турніру визначиться 15 липня. Чемпіон Main Event WSOP отримає понад 12 000 000 доларів.