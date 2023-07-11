Українці змагаються за титул чемпіона світу з покеру: хто потрапив у призи Main Event WSOP

Цього року Main Event WSOP став рекордним за всю історію проведення Світової серії покеру. У головному турнірі фестивалю в Лас-Вегасі взяли участь 10 043 гравці.

Четвертий день Main Event WSOP визначив імена головних щасливчиків турніру Main Event WSOP. До призової зони увійшли 1 507 гравців, серед яких є майбутній чемпіон світу з покеру.

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Частина українських гравців потрапили у призи, але вже вибули з турніру. Олександр Довженко посів 461 місце (37 500 доларів призових), Станіслав Галатенко – 852 місце (25 000 доларів призових), Ігор Котик – 1 049 місце (17 500 доларів призових), Денис Шафіков – 1 356 місце (15 000 доларів призових).

У п'ятому дні Main Event WSOP змагання продовжить 441 гравець, серед яких 6 українців:

Ярослав Огульчанський (60 місце);

Богдан Сливинський (107 місце);

Артем Металіді (111 місце);

Руслан Придрик (181 місце);

Олександр Гнатенко (351 місце);

Олексій Євченко (396 місце).

Переможець турніру визначиться 15 липня. Чемпіон Main Event WSOP отримає понад 12 000 000 доларів.