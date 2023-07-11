Украинцы сражаются за титул чемпиона мира по покеру: кто попал в призы Main Event WSOP

В этом году Main Event WSOP стал рекордным за всю историю проведения Мировой серии покера. В главном турнире масштабного фестиваля в Лас-Вегасе приняли участие 10 043 игрока.

Четвертый день Main Event WSOP определил имена главных счастливчиков турнира Main Event WSOP. В призовую зону вошли 1 507 игроков, среди которых находится и будущий чемпион мира по покеру.

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Часть украинских покеристов попали в призы, но уже выбыли из турнира. Александр Довженко занял 461 место (37 500 долларов призовых), Станислав Галатенко – 852 место (25 000 долларов призовых), Игорь Котик – 1 049 место (17 500 долларов призовых), Денис Шафиков – 1 356 место (15 000 долларов призовых).

В пятом дне Main Event WSOP соревнования продолжит 441 игрок, среди которых есть 6 украинцев:

Ярослав Огульчанский (60 место);

Богдан Сливинский (107 место);

Артем Металлиди (111 место);

Руслан Придрик (181 место);

Александр Гнатенко (351 место);

Алексей Евченко (396 место).

Победитель турнира определится 15 июля. Чемпион Main Event WSOP получит более 12 000 000 долларов.