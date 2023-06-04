Такого світ ще не бачив: українці розіграли золотий браслет Світової серії покеру

Вперше в історії Світової серії покеру стався суто український хедз-ап. З-поміж сотень учасників браслетного турніру у фіналі зустрілися харків'янин Вадим Шльоз та Ростислав Сабіщенко з Черкас.

Вже у перший тиждень Світової серії покеру Україна отримала золотий браслет WSOP. Турнір №7 із Лімітного Холдему взагалі став історичним. Долю трофея у Лас-Вегасі вирішували двоє українців.

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Загалом у браслетному турнірі брали участь 527 гравців. На третій день визначилися 9 фіналістів, серед яких лідирував Вадим Шльоз. На стадії 5-макс його обігнав Ростислав Сабіщенко, але харків'янин вибив двох суперників і повернув собі статус чип-лідера. У нього у стеку було 65% усіх фішок турніру.

Хедз-ап між українцями тривав півтори години. У фінальній роздачі Сабіщенко поставив олл-ін на тьорні з другою парою, тоді як Шльоз мав топ-пару. Рівер ситуації не змінив, тому золотий браслет WSOP та 146 835 доларів призових дісталися Вадиму.

Українці після хедз-апу / Фото PokerNews

Вадим Шльоз народився у Харкові, проте проживає у США. Активно грає у покер із 2009 року. До цього найкращим досягненням на WSOP було 15 місце. А рекордні призові у кар'єрі українець отримав у 2011 році в Атлантік Сіті за перемогу на серії Borgata Winter Open – 533 210 доларів.

Золотий браслет WSOP Вадима Шльоза став 15-м для України. Це дозволило нашій країні обійти у символічному рейтингу Іспанію та зрівнятися зі Швецією (11-12 місце у світі).