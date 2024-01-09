Дві "фіналки" у скарбничці: українці здобули перші перемоги у серії WSOP Circuit у Розвадові

У чеському місті Розвадов стартував перший етап серії WSOP Circuit 2024 року. Наразі там завершились вже кілька стартових турнірів, в яких відзначились і українські спортсмени.

Українські гравці в покер вирушили на Захід підкорювати чеський Розвадов. Із захватом ми спостерігаємо, як наші представники виходять на арену, готові змагатися за славу та призові.

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Турнір в самому розпалі

Кілька українських гравців вже прибули до Розвадова, щоб взяти участь у визначальному покерному заході – Світовій серії. Відомий стример та висококласний гравець у покер Костянтин Гольський (Kostya_Jock) нещодавно повідомив у свому телеграм-каналі, що вже розпочав свою участь у серії. До нього приєднався ще один талановитий український стример Рустам Гаврилюк (Grr127), який також ділиться своєю пригодою в телеграм-каналі.

Не відстає від своїх земляків і покерист та стример Іван Абрамчук (Limp3bet). Йому вдалося вразити глядачів і гравців, відіграв перший флайт 250 євро No Limit Hold'em — Mini Main Event із гарантією 500 000 євро. Останньою рукою він зіграв рейз кишеньковими десятками на префлопі, але опонент закрив роздачу парою тузів.

Призові місця

Володимир Кокулін зупинився за крок від виграшу персня WSOP у першому турнірі серії 550 євро PLO Bounty Hunter, посівши 2 місце. Володимир програв у хедз-апі представнику Бельгії Даніелу Додету. Загальний призовий фонд турніру склав 44 850 євро.

Також киянин Владислав Козинець посів 5-те місце в турнірі NLH FiftyStack WSOPС із загальним призовим фондом 179 550 євро. Загалом у турнірі змагалися 315 гравців, 39 з яких стали призерами.

Призові місця зайняли:

Костянтин Гольський – 31 місце.

Владислав Чепінога – 38 місце.

Покерний фестиваль ще триватиме до 16 січня, тож на гравців та глядачів чекають захопливі події та великі перемоги.

Серед подій виділяються:

250 євро No-Limit Hold'em-Mini Main Event з гарантованим призовим фондом у розмірі 500 000 євро;

550 євро No-Limit Hold'em-Mystery Bounty з гарантованим призовим фондом 200 000 євро;

777 євро No-Limit Hold'em-Lucky7s із гарантованим призовим фондом 100 000 євро та головна подія - 1100 євро No-Limit Hold'em-Main Event із гарантованим призовим фондом у розмірі 1 100 000 євро.

Завершиться подія покерним нокаут-турніром – 1000 євро No-Limit Hold'em-Bounty Hunter, який завжди викликає особливий інтерес у гравців.

Ми пишаємось та вболіваємо за земляків. Бажаємо нашим представникам успіху та удачі за картковими столами.