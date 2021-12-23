Українські покеристи, які відзначились перемогами у 2021 році

Покер дарує злети та падіння, але лише найкращі гравці можуть стабільно демонструвати високі результати. Серед українських покеристів чимало таких, хто у 2021-у вразив гучними перемогами

2021 рік змусив покерну спільноту призвичаїтися до нових реалій гри. Змагання в умовах пандемії позбавили звичної зручності та комфорту в офлайні. Відтак ще більшої популярності набув онлайн-покер, де турніри та серії тривали впродовж усього року.

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Найбільш популярними змаганнями в онлайні стала Світова серія покеру, яка другий рік поспіль через зрозумілі причини проводилися за віртуальними столами. WSOP Online видався доволі “урожайним” на браслети для українців: аж троє наших земляків завоювали найбажаніший трофей у покері.

Перед Новим 2022 роком згадуємо усіх тріумфаторів.

Андрій Держипільський

Андрій Держипільський – визнаний майстер гри. Саме йому судилося відкрити лік завойованих браслетів цьогорічного WSOP Online. У 2020-у він зупинився за кілька кроків від омріяного трофея, але всього через рік завоював бажану перемогу у нокаут-турнірі з Холдему, де бай-ін був 840 доларів. Подолавши поле з 2 053 гравців, Андрій Держипільський виборов 154 300 доларів, більшу частину з яких – нокаутами.

Влад Мартиненко

На Світовій онлайн-серії покеру гучно пролунало й ім'я іншого українця – Влада Мартиненка. Перший у кар'єрі золотий браслет WSOP приніс йому кругленьку суму призових – 251 000 доларів. Щасливим для нашого покериста став турнір із Холдему, де 1 308 гравців сплатили внесок у розмірі 1 500 доларів. Влад Мартиненко забрав головний приз і подвоїв браслетний успіх для України.

Руслан Ришко

В останній день WSOP Online надійшла ще одна приємна звістка. Наш земляк Руслан Ришко спромігся на справжній покерний подвиг: він тріумфально переміг у турнірі, в якому взяли участь 14 162 учасників. Українець збагатився на неймовірні 280 000 доларів, витративши при цьому лише 210 доларів.

Леонід Білокур

Леонід Білокур / Фото cardmates.net

Міг принести Україні ще й четвертий браслет Леонід Білокур, але доля розпорядилася інакше. Коли в турнірі, де було 2 639 учасників, він залишився удвох з бразильцем Ренаном Брущі, супернику пощастило більше. Білокур став другим, вигравши кругленьку суму – 112 700 доларів.

Станіслав Галатенко

Cтаніслав Галатенко / Фото PokerMatch

Занести собі в актив 2021-й рік однозначно може й відомий український регуляр Станіслав Галатенко. Він побував на фіналці турніру WSOP Online, а за кілька тижнів після цього здобув чемпіонський титул у престижній серії WCOOP. Також "shrekpoker91" зупинився у кроці від перемоги у флагманському турнірі Sunday Million, де брали участь аж 8 653 гравці.

Денис Придвор

Денис Придвор / Фото PokerNews

Визначною датою для всієї покерної спільноти стало 1 жовтня. Тоді у Лас-Вегасі стартувала довгоочікувана Світова серія у живому "форматі". Тут українці браслетів не здобули, але у головному турнірі 2021 року WSOP Main Event, де розігрувалася космічна сума призових – понад 60 000 000 доларів, дніпрянин Денис Придвор показав неперевершену гру. З-поміж 6 650 гравців він посів 30 місце та виграв понад 200 000 доларів.

Андрій Любовецький

Андрій Любовецький / Фото cardmates.net

Слідом за Лас-Вегасом естафету змагань "живого" покеру підхопило чеське місто Розвадов, де проводилася європейська версія Світової серії покеру – WSOPE Europe. Українці були активними учасниками цієї серії, отримавши свого тріумфатора. Андрій Любовецький увійшов в історію турніру Platinum High Roller. Починаючи гру за фінальним столом з найкоротшим стеком 12 ББ, він розкрутився і сенсаційно здобув 518 000 євро.

Також на WSOPE Europe за фінальним столом турніру побував Михайло Сезоненко (7 місце), а у Головній події на передфінальній стадії покинув Main Event Олександр Довженко, отримавши понад 40 000 євро.

Андрій Новак

Андрій Новак / Фото gipsyteam.ru

Найгучнішими перемогами в останній місяць 2021 року відзначився українець Андрій Новак. В онлайні він виступає під ніками "STiger" і "Anjeyyy". Андрій оформив третю за величиною найбільшу суму призових у кар'єрі – 172 582 долари, вигравши хайролерську подію Millions Online. А перед цим ще й став чемпіоном EPT Online. За якихось 5 днів український покер-про отримав 235 000 доларів, що у вітчизняній валюті складає понад 6 000 000 гривень. Що може бути кращим подарунком на Новий рік?