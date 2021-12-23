Украинские покеристы, которые отличились победами в 2021 году

Покер дарит взлеты и падения, но только лучшие игроки могут стабильно демонстрировать высокие результаты. Среди украинских покеристов немало таких, кто в 2021-м отметился громкими победами.

2021-й год заставил покерный мир привыкнуть к новым реалиям игры. Соревнования в условиях пандемии лишили привычного удобства и комфорта в офлайне, поэтому еще большую популярность обрел онлайн-покер, где турниры и серии продолжались на протяжении всего года.

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Самой популярной в онлайне стала Мировая серия покера, которая второй год подряд по понятным причинам проводилась за виртуальными столами. WSOP Online оказался довольно урожайным на браслеты для украинцев. Сразу трое наших земляков завоевали самый желанный трофей в покере.

Перед Новым 2022 годом вспоминаем всех триумфаторов.

Андрей Держипильский

Андрей Держипильский – признанный мастер игры. Именно ему суждено было завоевать первый для нашей страны трофей на WSOP Online. В прошлом году Андрей остановился в нескольких шагах от желанного браслета. Теперь украинец наконец-то добыл нужную победу в нокаут-турнире по Ходдему с бай-ином 840 долларов. Ему удалось переиграть более 2 000 игроков. Держипильский заработал 154 300 долларов, большую часть из которых – нокаутами.

Влад Мартыненко

Ровно через две недели на WSOP Online громко прозвучало имя другого украинца Влада Мартыненко. Первый в карьере золотой браслет Мировой серии покера, пусть и в онлайне, принес ему кругленькую сумму призовых – 251 000 долларов. Счастливым для нашего соотечественника стал турнир по Холдему, где 1 308 игроков заплатили взнос в размере 1 500 долларов. Мартыненко забрал главный приз и оформил браслетный дубль для Украины.

Руслан Рышко

В последний день WSOP Online случилась еще одна громкая победа. Наш земляк Руслан Рышко совершил настоящий покерный подвиг, преодолев поле из 14 162 участников. Украинец стал богаче на 280 000 долларов, потратив при этом всего 210 долларов.

Леонид Билокур

Леонид Билокур / Фото cardmates.net

Мог заработать для Украины еще и четвертый браслет Леонид Белокур, но судьба распорядилась иначе. Когда в турнире, где было 2 639 участников, он остался с бразильцем Ренаном Брущи, сопернику повезло больше. Белокур довольствовался вторым местам, выиграв достаточно приличную сумму 112 700 долларов.

Станислав Галатенко

Cтанислав Галатенко / Фото PokerMatch

Занести себе в актив 2021-й год однозначно может известный украинский регуляр Станислав Галатенко. Он побывал на финалке турнира WSOP Online, а через несколько недель получил чемпионский титул в престижной серии WCOOP. Также "shrekpoker91" остановился в шаге от победы во флагманском турнире Sunday Million, где участвовало 8 653 игрока.

Денис Придвор

Денис Придвор / Фото PokerNews

1 октября 2021 года – особенная дата для покеристов со всего мира. В Лас-Вегасе полноценно стартовала долгожданная Мировая серия в "живом" формате. Здесь украинцы браслетов не получили, но в главном турнире 2021 года WSOP Main Event, где разыгрывалась космическая сумма призовых – более 60 000 000 долларов, днепрянин Денис Придвор показал настоящий уровень. Среди 6 650 претендентов на звание чемпиона мира он закончил сражения на 30 месте, что позволило ему выиграть 200 000 долларов.

Андрей Любовецкий

Андрей Любовецкий / Фото cardmates.net

После Лас-Вегаса эстафету соревнований в "живом" покере перехватил чешский город Розвадов, где проводилась европейская версия Мировой серии покера – WSOPE Europe. Украинцы были активными участниками многих состязаний, получив и здесь своего триумфатора. Андрей Любовецкий вошел в историю турнира Platinum High Roller, где бай-ин составлял 25 000 евро. Начиная игру за финальным столом с самым коротким 12 ББ, он раскрутился и забрал главный денежный приз 518 000 евро.

Также на WSOPE Europe за финальным столом побывал украинец Михаил Сезоненко (7 место), а в Главном событии на предфинальной стадии Main Event покинул Александр Довженко, получив более 40 000 евро.

Андрей Новак

Андрей Новак / Фото gipsyteam.ru

Громкими победами в последний месяц 2021 года отличился украинец Андрей Новак. В онлайне он выступает под никами "STiger" и "Anjeyyy". Буквально на днях Новак оформил крупнейший занос – 172 582 доллара, выиграв хайроллерское событие Millions Online. А перед этим он стал чемпионом EPT Online. За каких-то 5 дней украинский покер-про получил 235 000 долларов, что в отечественной валюте составляет более 6 000 000 гривен. Что может быть лучшим подарком на Новый год?