Українські покеристи "витягнули" баунті у Лас-Вегасі на загальну суму понад 300 000 доларів

Українці продовжують успішно виступати на Світовій серії покеру та інших подіях, що тривають у Лас-Вегасі. Найбільше пощастило нашим гравцям у турнірах Mystery Bounty.

Відомому стримеру та кіберспортсмену Іллі Коробкіну не надто щастить на цьогорічній Світовій серії покеру. "ALOHADANCE" зіграв 27 турнірів на WSOP і лише двічі потрапив у призи. Однак усі свої витрати українець "відмазав" всього одним баунті.

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Під кінець серії харків'янин завітав до казино Wynn, де відбувалися турніри WPT. Ілля Коробкін показав непоганий результат у події Mystery Bounty, зарабивши 18 500 доларів. Але значно більше "ALOHADANCE" заробив завдяки нокауту. У конверті українець відкрив суму вибивання суперника 100 000 доларів.

Удвічі більший приз забрав Ростислав Сабіщенко. Він змагався у події DeepStack Championship Poker у казино The Venetian. Пройшовши у другий день турніру Mystery Bounty з бай-іном 2 500 доларів, черкаський покерист витягнув максимальний "нокаут" 200 000 доларів.

Крім цього, Ростиславу Сабіщенку вдалося витягнути ще один конверт із підвищеним баунті 25 000 доларів. Після турніру українцю довелося витратити чимало часу, щоб вмістити виграні гроші у свій невеличкий рюкзак.

Ростислав Сабіщенко / Фото телеграм-канал "Злий Мангуст"