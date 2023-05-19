Українські гравці на вершині турнірного покеру: хто виграв титули SCOOP

Серед переможців престижної онлайн-серії SCOOP у цьому році багато знайомих імен. Титули вже завоювали відомий український кіберспортсмен Ілля Коробкін, регуляр хайстейкс Андрій Новак та молодий хайролер "Kostya Jock".

На даний час українці мають 12 трофеїв цьогорічної серії SCOOP. Черговий титул для себе завоював Андрій Новак. Український хайролер виграв турнір із бай-іном 1 050 доларів, у якому було зроблено 231 вхід. Разом із кубком "Anjeyyy" отримав понад 61 000 доларів призових.

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Для Андрія це вже третій титул у кар'єрі. Торік Новак виграв турнір із бай-іном 530 доларів, а у 2020-му здобув найбільшу перемогу на SCOOP. У події за 5 200 доларів українець отримав 254 000 доларів.

Останній чемпіонський кубок для України на SCOOP завоював молодий стример зі Львова Костя "Kostya Jock". Щасливими виявився турнір із бай-іном 3 150 доларів, у якому було зроблено 113 входів. Українець вийшов за фінальний стіл із чип-лідерським стеком та не відпустив свого шансу.

Разом із жаданим кубком львів'янин отримав понад 52 000 доларів призових. Ще до старту серії покерист заявив, що 50% профіту буде віддавати на допомогу ЗСУ та запропонував усім гравцям приєднатися до цієї ініціативи.

Українці продовжують змагатися на серії SCOOP. На даний час найбільше перемог мають представники Бразилії, які виграли майже третину всіх турнірів.