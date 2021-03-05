Українські покеристи спробують взяти реванш у Ольги Єрмольчевої

Українські покеристи знову кинуть виклик Ользі Єрмольчевій в боротьбі за iPhone 12 Pro. Минулого тижня амбасадор PokerMatch переграла у фіналі акції гравця із ніком "bbova1903". 12 березня буде нагода взяти реванш у "Мангусти".

Як і у дебютній "Битві за iPhone", на гравців насамперед чекає відбірковий турнір, який відбудеться 10 березня. Бай-ін у сателіт – лише 5 гривень, призовий фонд турніру – 1000 гривень. Переможець турніру отримає квиток у хедз-ап, де на нього чекатиме Ольга Єрмольчева.

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Вирішальну покерну сутичку 12 березня, за традицією, "Мангуста" транслюватиме в прямому ефірі під час свого стріму на Twitch-каналі PokerMatch. Так чи інакше, суперник Єрмольчевої, навіть в разі поразки, отримає утішний приз – 10 000 турнірних гривень на свій рахунок. Більш детальна інформація про "Битву за iPhone №2» – на офіційному сайті PokerMatch.