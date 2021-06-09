Українські покеристи розіграють більше мільйона гривень на старті футбольного Євро

Уже 11 червня платформа PokerMatch дасть старт покерній серії Euro PONT, яка буде перегукуватись із Чемпіонатом Європи з футболу. Вболіваючи за улюблені команди, гравці паралельно зможуть прокладати шлях до своїх, покерних трофеїв, і вигравати круті призові.

Вже у перші 3 дні Євро – з п’ятниці по неділю, в рамках серії Euro PONT розіграють щонайменше 1 150 000 гривень. Синхронно із матчем відкриття футбольного форуму Туреччина – Італія на фінішну пряму вийде покерний турнір [Euro PONT #1] Grand Opening 500K Turbo PKO. За призові у півмільйона гривень буде змога поборотись, інвестувавши лише 400 гривень.

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Ще 400 тисяч PokerMatch розіграє в суботу в івенті [Euro PONT #2] Fan Cup 400K Turbo PKO за бай-іном у 500 гривень. А у неділю кулаки за нашу збірну будемо тримати під акомпанемент спеціального турніру серії [Euro PONT #3] Оle-Оle-Оle Ukraine 250K Turbo PKO. Власне, таких івентів впродовж онлайн-фестивалю Euro PONT відбудеться щонайменше 3. Більш детальна інформація стосовно стартових днів покерної серії – на офіційному сайті PokerMatch.