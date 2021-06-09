Украинские покеристы разыграют больше миллиона гривен на старте футбольного Евро

Уже 11 июня платформа PokerMatch даст старт покерной серии Euro PONT, которая будет перекликаться с чемпионатом Европы по футболу. Болея за любимые команды, игроки параллельно смогут прокладывать путь к своим, покерным трофеям, и выигрывать крутые призы.

Уже в первые 3 дня Евро – с пятницы по воскресенье, в рамках серии Euro PONT разыграют не менее 1 150 000 гривен. Синхронно с матчем открытия футбольного форума Турция – Италия на финишную прямую выйдет покерный турнир [Euro PONT #1] Grand Opening 500K Turbo PKO. За призовые в полмиллиона гривен будет возможность побороться, инвестировав всего 400 гривен.

Читайте также: В Украине разыграют 10 000 000 гривен для фанатов футбольного Евро

Еще 400 тысяч PokerMatch разыграет в субботу на ивенте [Euro PONT #2] Fan Cup 400k Turbo PKO с бай-ином в 500 гривен. А в воскресенье кулаки за нашу сборную будем держать под аккомпанемент специального турнира серии [Euro PONT #3] Оle-Оle-Оle Ukraine 250K Turbo PKO. Собственно, таких ивентов в течение онлайн-фестиваля Euro PONT состоится не меньше 3. Более подробная информация о стартовых днях покерной серии – на официальном сайте PokerMatch.