Українські покеристи розіграють 500 000 гривень у акції "Велика гра"

Провідний український покер-рум PokerMatch дарує чергову порцію хороших призових для своїх кеш-гравців. З 1 по 15 лютого на платформі розіграють півмільйона гривень у акції "Велика гра".

Боротьба у лідерборді лютневої гонки розгорнеться між гравцями за звичайними та бустовими столами Безлімітного Холдему та Омахи. Ліміти стартують від 5/10 гривень. За кожну гривню рейку покерист отримає один заліковий бал. Очки нараховуватимуться після завершення сесії та закриття ігрових столів.

Читайте також: "Козирні пари": заробіть до 100 000 гривень за роздачу

В ніч з 15-го на 16-те лютого відбудеться підрахунок здобутків і 100 найбільш наполегливих покеристів потраплять до залікової зони. Виплати стартують із 1 400 гривень, а переможець лідерборду отримає солідний транш на свій банкрол – 50 000 гривень. Загальна таблиця виплат та більш детальна інформація доступна за посиланням на офіційному сайті PokerMatch.