Українські покеристи поборються за мільйон гривень у святковому турнірі

Вже у найближчу суботу, 17 липня, український покер-рум PokerMatch з нагоди свого 5-го дня народження організує для своїх гравців перший ювілейний турнір-мільйонник. Чемпіон отримає шестизначні призові і чемпіонський кубок.

Перший тріумфатор святкового турніру визначиться в ніч із суботи на неділю, боротьба за трофей стартує о 19:00 за київським часом. Бай-ін у івент з гарантією мільйон гривень становить лише 550 гривень. Однак, PokerMatch пропонує учасникам й інші способи потрапити до турнірної сітки.

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Отримати квиток у "PokerMatch 5 Years Anniversary" можна буде завдяки спеціальній кеш-акції. Гравці, які зберуть каре за кеш-столами Холдему (від 0.05/0.10 грн) із кишеньковою парою 5-5, автоматично стануть учасниками турніру-мільйонника. Загалом, кожен спортсмен може взяти участь у івенті одразу із чотирьох входів.

Уникнути прямого бай-іну в "PokerMatch 5 Years Anniversary" можна і завдяки успішному виступу в сателітах. А гравці, які в рамках кеш-акції зберуть з кишеньковою парою 55 фул-хаус, потраплять у один із відбіркових етапів безкоштовно.

Турнір-мільйонник із Безлімітного Холдему відбуватиметься у популярному форматі прогресивного нокауту. Стартовий стек – 30 000 фішок, тривалість рівнів блайндів – 8 хвилин. Пізня реєстрація триватиме 2 години і 40 хвилин.

В рамках святкування ювілею PokerMatch проведе одразу 5 таких турнірів-мільйонників, які відбуватимуться щосуботи. Більш детальна інформація – на офіційному сайті українського покер-руму.