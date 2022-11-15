Головна подія WSOP Europe з бай-іном 10 350 євро другий рік поспіль б'є рекорд відвідуваності. Торік турнір зібрав 688 реєстрацій, а цього разу з 763 входами став найбільшим за всю історію серії, зібравши призовий фонд 7 248 500 євро.

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Сьогодні учасники визначать склад фінального столу, переможець якого отримає головний приз 1 380 129 євро. Лідирує п'ятірка гравців із різних країн – литовець Владас Тамасаускас, француз Алехандре Рірд, голландець Текле Маріам, британець Барні Боутмен та найвідоміший у цьому списку – Шон Діб зі Сполучених Штатів Америки. З відомих гравців також залишаються у турнірі Тімоті Адамс, Борис Колєв та Джонатан Пасторе.

Найкращий результат серед українських покеристів на Головній події WSOP Europe показав Антон Нагорняк. Він єдиний, хто пробився до ITM серед низки наших гравців. Нагорняк посів 58 місце та отримав 23 820 євро. Для нього це кращий результат у живих турнірах з великим запасом.

На стадії "баблу" вилетіли з турніру ще двоє наших гравців. Стрімер PokerMatch Владислав Сідіхін та володар браслета WSOPE Андрій Любовецький, який розпочинав третій день турніру зі стеком 75 ББ.