Поїхав на Кіпр не відпочивати: українець виграв у покерному турнірі понад 73 000 доларів

Кіпр вперше в своїй історії приймає етап European Poker Tour. Організатори дуже постаралися, щоб учасники серії отримали максимально комфортні умови для гри серед мальовничих пейзажів Середземномор'я.

Кіпрський етап EPT триватиме більш як тиждень у розкішній локації Merit Royal Hotel & Casino. Організатори пропонують гравцям насолодитись не тільки покером, а також екскурсіями по острову та розвагами на мальовничій території готелю.

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Українці приїхали на серію не за відпочинком. Уже з першого турніру кіпрського етапу наші гравці почали заробляти призові. Львів'янин Ігор Хула посів 13 місце у хайролерський події Mystery Bounty з бай-іном 10 200 доларів.

Ігор Хула / Фото PokerNews

Власник браслета WSOP Europe Ренат Богданов потрапив до ІТМ у турнірі Hyper Turbo Knockout із бай-іном 2 100 доларів. Іван Кузів та Олег Удовенко пройшли до призової зони Eureka Сup із бай-іном 550 доларів.

Сьогодні українська покерна спільнота вболівала за Михайла Демиденка. Киянин пробився за фінальний стіл Головної події Eureka Main Event. Всього у цьому турнірі було зафіксовано 2 659 входів, а призовий фонд перевищив 2 500 000 доларів.

На жаль, українець першим покинув фінальний стіл. Спочатку він програв роздачу Анкіті Акуджи з Індії, який спіймав сет десяток, а потім виставився з вісімками проти дев'яток Едуарда Нореля, віддавши румуну залишки стека. Попри ранній виліт, цей результат став бест-кешем Михайла Демиденка.

Михайло Демиденко покидає турнір Фото / PokerNews

Також у призову зону Eureka Main Event потрапили українці Тарас Хілько, Василь Лабі, Ігор Калягін, Валерій Калинич, Андрій Пінчук та Ренат Богданов. Кіпрський етап EPT триматиме до 22 жовтня.