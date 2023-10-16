В Києві в клубі спортивного покеру Kings відгриміла перша жива серія від онлнай-платформи Pokerbet. В рамках фестивалю відбулось 4 турніри з Безлімітного Холдему.

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Серія Pokerbet Live / Фото Телеграм канал Pokerbet



Серія Pokerbet Live / Фото Телеграм канал Pokerbet

Загальний призовий фонд Pokerbet Live перевищив 2 800 000 гривень. Левова частка пирога дісталась чемпіонам:

Кирило Хітров – переможець Pokerbet Live Cup

Микола Гапчук – чемпіон Pokerbet Stars Mystery + PKO

Рустам Гаврилюк – тріумфатор Pokerbet Super Freeroll

Євген Ященко – чемпіон Pokerbet Masters Main Event

Серія Pokerbet Live / Фото Телеграм канал Pokerbet

Зважаючи на успіх дебютної офлайн-серії, у Pokerbet обіцяють, що такі фестивалі відбуватимуться на постійній основі. Перша серія Pokerbet Live пройшла за підтримки Всеукраїнської федерації спортивного покеру та Федерації професійного спортивного покеру України.



Серія Pokerbet Live / Фото Телеграм канал Pokerbet