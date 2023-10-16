В Києві в клубі спортивного покеру Kings відгриміла перша жива серія від онлнай-платформи Pokerbet. В рамках фестивалю відбулось 4 турніри з Безлімітного Холдему.
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Серія Pokerbet Live / Фото Телеграм канал Pokerbet
Серія Pokerbet Live / Фото Телеграм канал Pokerbet
Загальний призовий фонд Pokerbet Live перевищив 2 800 000 гривень. Левова частка пирога дісталась чемпіонам:
- Кирило Хітров – переможець Pokerbet Live Cup
- Микола Гапчук – чемпіон Pokerbet Stars Mystery + PKO
- Рустам Гаврилюк – тріумфатор Pokerbet Super Freeroll
- Євген Ященко – чемпіон Pokerbet Masters Main Event
Серія Pokerbet Live / Фото Телеграм канал Pokerbet
Зважаючи на успіх дебютної офлайн-серії, у Pokerbet обіцяють, що такі фестивалі відбуватимуться на постійній основі. Перша серія Pokerbet Live пройшла за підтримки Всеукраїнської федерації спортивного покеру та Федерації професійного спортивного покеру України.
Серія Pokerbet Live / Фото Телеграм канал Pokerbet