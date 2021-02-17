Українські онлайн-покеристи отримали додаткові шанси поборотись за 7 000 000 гривень

Залишились лічені дні до масштабної події, яку в найближчу суботу організує провідний покерний ресурс України PokerMatch. Незабаром на онлайн-платформі стартують додаткові сателіти на турнір із загальною гарантією у 7 мільйонів гривень.

Масштабний івент, в якому гарантовано розіграють 5 мільйонів гривень і ще 2 мільйони подарунками, далеко не кожному по кишені. Адже бай-ін у турнір коштує 5 тисяч турнірних гривень, чи їх еквівалент у віп-балах. Однак, тепер кваліфікуватись у "Mega KO" можна не лише, пройшовши сито численних відбіркових змагань.

Читайте також: Антон "lama4ek" Кулагін: "Після "заносу" в турнірі зробив пропозицію своїй майбутній дружині"

Напередодні турніру, 19-го лютого о 21:00, PokerMatch організує ще 3 сателіти, які будуть доступними учасникам своєрідної акції. Отримати квиток у них та поборотися за путівки ви зможете, зробивши депозит на суму від 50 грн, від 300 грн або від 1 000 грн зі спеціальними бонус-кодами. Додаткова інформація – за посиланням на офіційному сайті PokerMatch. Всі, хто виконає умови, будуть зареєстровані у відповідний сателіт автоматично!