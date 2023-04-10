Українська красуня-покеристка виграла турнір, названий на її честь

У столичному клубі спортивного покеру відбувся турнір RED FOX Special Bounty з гарантованим призовим фондом 300 000 гривень. Олександра Хамідова так сильно не хотіла віддавати трофей, що виграла іменний турнір.

Відома стримерка та покеристка Олександра "Alexred" Хамідова була найбажанішим суперником на цьому турнірі. За її вибивання гравці могли отримати спеціальний баунті у розмірі 10 000 гривень.

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Втім, покеристка не залишила шансів суперникам. "Alexred" успішно проклала шлях до хедз-апу, де зуміла довести справу до перемоги. За словами дівчини, цей трофей став першим у її покерній кар'єрі.

Олександра Хамідова / Фото з її інстаграму

На своїй сторінці в інстаграм Олександра жартома написала: "Так захотіла кубок, коли його побачила, що довелося виграти турнір".