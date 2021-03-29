В Україні відбувся перший інтелектуально-покерний турнір; чемпіон виграв 23 500 гривень

Покерна платформа PokerMatch спільно із проектом The GAME замахнулись на світовий рекорд, як наймасовіша інтелектуальна онлайн-гра в історії. Встановити нове досягнення, на жаль, не вдалось, але турнір викликав чималий інтерес серед українських та іноземних інтелектуалів.

Подія, яка складалась із двох етапів – відповіді на запитання у форматі "Що? Де? Коли?" і покерного турніру – зібрала 1089 учасників. Кожен, хто дав бодай одну вірну відповідь, автоматично отримав квиток у другий, покерний, раунд змагань. Кожен заліковий бал трансформувався у 1000 турнірних фішок уже за віртуальними столами. Власне, одразу 26 гравців отримали максимальні стеки на покерному етапі. Не пасла задніх в інтелектуальній грі і амбасадор PokerMatch Ольга Єрмольчева, яка "сіла за стіл" із 20 000 фішок. А от майбутній чемпіон Василь Васьків, обмежився лише сімома влучаннями на етапі "Що? Де? Коли?", що не завадило йому переграти 841 суперника у боротьбі за титул.

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Баталії у покерному раунді турніру тривали майже 5 годин, 100 учасників потрапили до призової зони. Василь "rfc1124" Васьків отримав найбільші дивіденди від двохденних змагань – 23 500 гривень. Віце-чемпіонові Ніязбеку "newlifer" Ахметову із Казахстану дісталось 13 000 гривень. Замкнув подіум Віктор "bjmeplz" Костенко, який поповнив банкрол на 7 500 гривень. Зважаючи на позитивний досвід дебютного турніру, директор з маркетингу PokerMatch Ігор Теребінов запевнив, що це далеко не останній спільний проект інтелектуальних дисциплін.

Для нас подібні колаборації - це можливість створити для учасників атмосферу справжнього інтелектуального змагання, спортивного духу. Особливо важливо це зараз, у період обмеженого доступу до спортивних змагань офлайн. Покер — це спорт, і наша місія — залучати людей до улюбленого інтелектуального спорту.

Зацікавлені у продовженні співпраці і представники The GAME, а бажання таки перевершити світовий рекорд, буде хорошою мотивацією, підсумував керівник проекту Анатолій Усенко.

Для нас така тісна колаборація з покером на щорічних іграх уперше, але цей формат органічно поєднав обидві гри, порадувавши всіх учасників. Мої вітання переможцям, призерам, а також велика подяка всім, хто з нами зіграв та доклався до організації. І, ясна річ, велика подяка PokerMatch за захопливе співробітництво, завдяки якому цей захід вийшов таким позитивним та пам'ятним.