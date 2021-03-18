В Україні відбудеться унікальний інтелектуально-покерний турнір

Покерна платформа PokerMatch продовжує активно співпрацювати з різними інтелектуальними дисциплінами. Нещодавно в українському онлайні відбувся шахово-покерний турнір. На черзі – колаборація покеру із грою у форматі "Що? Де? Коли?".

Турнір "The Game IV", який організовують популярний проєкт інтелектуальних ігор The GAME та PokerMatch, відбудеться у два етапи. В рамках першої дисципліни – вікторини у форматі "Що? Де? Коли?" – на учасників чекає 21 запитання від дворазового володаря "Кришталевої сови" Володимира Островського.

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Вага правильної відповіді – один заліковий бал, який згодом трансформується у 1 000 фішок вже на покерному етапі змагань. На кожну відповідь учаснику відведуть одну хвилину. Перший етап відбудеться на платформі open-quiz.com. Посилання на ресурс з’явиться після заповнення реєстраційної форми у турнір. Інтелектуальна вікторина стартує 27 березня о 13:00 за Києвом.

Згодом, 28 березня о 19:00, відбудеться покерний етап турніру, в якому візьме участь кожен, хто дав бодай одну правильну відповідь у попередньому раунді. На платформі PokerMatch учасники поборються за призовий фонд у 100 000 гривень в турнірі із Безлімітного Холдему. Зареєструватись у івент потрібно самостійно, пізня реєстрація в турнірі не передбачена! Більш детальна інформація про "The Game IV" – на офіційному сайті PokerMatch.

Аби належним чином підготуватись до івенту, який претендує на потрапляння в Книгу рекордів Гіннесса, як наймасовіша інтелектуальна онлайн-гра в історії, гравцям організують своєрідний тренінг. 21 і 24 березня на Twitch каналі PokerMatch відбудуться спеціальні стріми за участю амбасадорів та стрімерів українського покер-руму та автора запитань першого етапу "The Game IV" Володимира Островського.