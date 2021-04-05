В Україні щодня розігруватимуть мільйон гривень у покерних турнірах

Платформа PokerMatch підготувала для своїх гравців черговий крутий турнірний забіг. Впродовж тижня щодня український покер-рум розігруватиме чималі призові у турнірах-мільйонниках.

PokerMatch Million PKO, які відбуватимуться у форматі прогресивного нокауту, будуть доступними навіть для покеристів із неглибоким банкролом. Вхід у кожен із 6 турнірів з гарантією у мільйон – лише 250 гривень. Крім того, відібратись в головну подію можна через численні сателіти, які відбуватимуться впродовж дня в режимі нон-стоп.

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Бай-ін у відбіркові змагання, де розігруватимуть прямі квитки в PokerMatch Million PKO, – в діапазоні від 5 до 50 гривень. В головному турнірі кожному гравцю відведено по 4 входи. Турніри-мільйонники стартують з 5 по 9 та 11 квітня щовечора о 20:00 за Києвом. Більш детальна інформація – на офіційному сайті PokerMatch.