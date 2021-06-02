В Україні розіграють 10 000 000 гривен для фанатів футбольного Євро

Євро-2020, який повинен був відбутись ще минулого року, незабаром таки потішить футбольних вболівальників. Провідна покерна онлайн-платформа PokerMatch також не залишиться осторонь цього свята – на шанувальників інтелектуальної гри чекає грандіозна серія турнірів.

Серія Euro PONT стартує у день відкриття футбольного чемпіонату – 11 червня. Впродовж трьох тижнів на PokerMatch відбудуться 24 турботурніри із Безлімітного Холдему у форматі прогресивного нокауту. Розмір бай-інів у івенти – від 250 до 2500 гривень. Найбільший внесок передбачений у Головній події серії з гарантією мільйон гривень, яка закриватиме покерний фестиваль 4 липня.

Читайте також: В Харкові відбудеться чемпіонат України зі спортивного покеру

До турнірної сітки також потрапили турніри, присвячені виступам на Євро нашої збірної. 13, 17 і 21 червня матчі за участі збірної України супроводжуватимуть івенти Оle-Оle-Оle Ukraine з гарантією 250 000 гривень. Відібратись у цей та інші турніри можна буде через сателіти, які стартуватимуть за 5 годин до старту кожного івенту.

Ще один приємний бонус для учасників серії – акція "Euro PONT Турніроманія" з призовим фондом 250 000 гривень. Найбільш активні "мисливці за головами" розділять цінні грошові призи у спеціальному лідерборді. Більш детальна інформація про серію Euro PONT – на офіційному сайті PokerMatch.