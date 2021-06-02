В Украине разыграют 10 000 000 гривен для фанатов футбольного Евро

Евро-2020, который должен был состояться еще в прошлом году, вскоре таки порадует футбольных болельщиков. Ведущая покерная онлайн-платформа PokerMatch также не останется в стороне от этого праздника – поклонников интеллектуальной игры ждет грандиозная серия турниров.

Серия Euro PONT стартует в день открытия футбольного чемпионата – 11 июня. В течение трех недель на PokerMatch состоится 24 турботурнира по Безлимитному Холдему в формате прогрессивного нокаута. Размер бай-инов в ивентах – от 250 до 2500 гривен. Наибольший вклад предусмотрен в Главном событии серии с гарантией миллион гривен, которая будет закрывать покерный фестиваль 4 июля.

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В турнирную сетку также попали турниры, посвященные выступлениям на Евро нашей сборной. 13, 17 и 21 июня матчи с участием сборной Украины будут сопровождать ивенты Оle-Оle-Оle Ukraine с гарантией 250 000 гривен. Отобраться в этот и другие турниры можно будет через сателлиты, которые будут стартовать за 5 часов до старта каждого ивента.

Еще один приятный бонус для участников серии – акция "Euro PONT Турниромания" с призовым фондом 250 000 гривен. Наиболее активные "охотники за головами" разделят ценные денежные призы в специальном лидерборде. Более подробная информация о серии Euro PONT-на официальном сайте PokerMatch.