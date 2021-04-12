В Україні розіграли майже 13,5 мільйонів гривень в одному покерному турнірі

У неділю зранку добіг кінця рекордний для українського онлайну покерний турнір. Його учасники розіграли 10 000 000 гривень призового фонду, ще 3 431 000 покеристи отримали приємними бонусами, а чемпіон оформив крутий шестизначний занос.

На дистанції у майже 12 годин найбільш витривалим виявився покерист із ніком "sanekpo". Олександр виконав максимальну кількість входів – 8 по 2 500 гривень – і отримав солідну винагороду – 810 472 гривень (+12 500 за вибивання суперників).

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Що цікаво, свій шлях за фантастичним призом "sanekpo" розпочав із депозиту у 100 гривень для новачків. Згодом набив непоганий банкрол і тріумфував у рекордному для Україні онлайн-турнірі. Участь у ньому взяли 1912 гравців, а загальна кількість входів досягла 3 412. До призової зони потрапили 500 найкращих.

В боротьбу за титул, звісно, увірвались і стрімери PokerMatch. Двоє з них були близькими від потрапляння на подіум. Андрій "Djonidze" завершив вступ на 8 позиції, Влад "Batman95" фінішував на 14 місці. Зрештою, в усіх причетних до рекорду буде нагода надолужити. У PokerMatch обіцяють і надалі проводити турніри такого грандіозного масштабу.