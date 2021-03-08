Українець заробив в онлайні 169 тисяч доларів за вечір

Український покерист з ніком "RickyMorty10" посів третє місце в престижному турнірі.

Бай-ін у Main Event Turbo Series коштував трохи більше тисячі доларів. Понад дві тисячі входів гарантували солідний призовий фонд — 2,24 мільйона баксів.

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Відзначимо, що до призової зони потрапив зірковий німець Оле Шеміон. Він посів восьме місце і заробив 31 тисячу "зелених".

А трійку найкращих закрив український покерист. "RickyMorty10" зі свого другого входу зміг «дожити» до чималих призів. Третя сходинка принесла нашому гравцеві 168,7 тисяч доларів.

Цікаво, що у фінальному хедз-апі зустрілися двоє бразильців. Чемпіоном став Педро "gusmaa" Мадейра. Він заробив 332 тисячі баксів. Ранер-ап Тіаго "Kkremate" отримав 236,7 тисяч "зелених".