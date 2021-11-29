Українець заробив 850 тисяч гривень, перегравши в покер майже 2 тисячі суперників

Андрій Держпільський не втомлюється доводити, що є одним із найкращих українських онлайн-регулярів. Володар браслету WSOP-online успішно "полював за головами" престижного турніру і зупинився в кількох кроках від трофею.

Турнір з бай-іном 525 доларів викликав чималий ажіотаж. Призовий фонд івенту склав мільйон доларів, а половина припала на винагороди за вибивання суперників.

Читайте також: Грандіозний фінал року на PokerMatch: 26 500 000 гривень гарантії у Winter Poker Cup

В масштабне "полювання" вписались 1893 гравці, серед них і наш успішний регуляр Андрій Держпільський. Українець "настріляв" 7 603 доларів завдяки нокаутам і зупинився на четвертій сходинці. Загальний приз Держпільського склав 31 401 доларів (близько 854 тисячі гривень). Чемпіон Крістіан Рудольф із Австрії виграв утричі більше – 95 855 доларів.

Це далеко не найкраще досягнення українця в онлайн-покері. В кінці серпня Андрій виграв браслет онлайн-версії Світової серії покеру і поклав до кишені 154 300 доларів. Не так успішно для наших покеристів минула офлайн-версія WSOP. Найкращим результатом серед українців відзначився Денис Придвор, який фінішував на 30-й позиції в Головній події Світової серії.