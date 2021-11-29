Украинец заработал 850 тысяч гривен, переиграв в покер почти 2 тысячи соперников

Андрей Держпильский не устает доказывать, что является одним из лучших украинских онлайн-регуляров. Обладатель браслета WSOP-online успешно "охотился за головами" престижного турнира и остановился в нескольких шагах от трофея.

Турнир с бай-ином 525 долларов вызвал немалый ажиотаж. Призовой фонд ивента составил миллион долларов, а половина пришлась на награды за выбивание соперников.

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В масштабную "охоту" вписались 1893 игрока, среди них и наш успешный регуляр Андрей Держпильский. Украинец "настрелял" 7 603 долларов благодаря нокаутам и остановился на четвертой строчке. Общий приз Держпильского составил 31 401 долларов (около 854 тысячи гривен). Чемпион Кристиан Рудольф из Австрии выиграл втрое больше – 95 855 долларов.

Это далеко не лучшее достижение украинца в онлайн-покере. В конце августа Андрей выиграл браслет онлайн-версии Мировой серии покера и положил в карман 154 300 долларов. Не так успешно для наших покеристов прошла офлайн-версия WSOP. Лучшим результатом среди украинцев отметился Денис Придвор, который финишировал на 30-й позиции в главном событии Мировой серии.