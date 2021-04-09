Українець, який виграв у покер 266 тисяч євро, починав із фріролів

Павло Векслер став одним із героїв покерного тижня, вигравши шестизначні призові і титул у престижному онлайн-турнірі. Цікавими деталями своєї кар’єри українець поділився в інтерв’ю колегам по цеху Федору Трунцеву та Дмитру Шахову.

Як і більшість покеристів, уродженець Криму робив свої перші кроки в покері у безкоштовних онлайн-турнірах. Завдяки перемозі в одному із фріролів, Павло Векслер виграв перші непогані призові – 160 баксів. Нещодавно українець заніс в одному турнірі майже у 2 тисячі разів більше, оформивши свою, наразі, найрезультативнішу перемогу в кар’єрі.

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Призові, які склали майже 266 тисяч євро, не особливо змінять його життя, зізнається Павло. Але у задоволенні полоскотати собі нерви покерист не відмовить. Планує зіграти турніри хайролерів за 10 і 25 тисяч доларів. Однак насамперед, українцю не завадить добряче відпочити – заслужену відпустку проведе на одному із пляжів Мексики.

Своєрідне перезавантаження Векслер регулярно практикує безпосередньо під час ігрових сесій. В холодильнику у Павла напоготові постійно є каструля із льодяною водою. Впродовж короткої перерви у турнірах, покерист влаштовує екстремальні обливання, що дозволяє йому моментально охолодити тіло і мозок від гарячих ігрових сесій.