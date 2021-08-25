Це дебютні змагання серії. Бай-ін сюди коштував 25 тисяч доларів, тому за столами зібралися лише справжні професіонали.

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Чого лише вартий той факт, що Шклярук вибив з гри Еріка Сейдела. Американець фінішував на сьомому місці, заробивши 48 тисяч доларів.

Ігор завершив боротьбу на четвертій сходинці. Українець отримав 132 тисячі баксів! Пересидіти Шклярука змогло лише тріо справжніх монстрів покеру.

Третю позицію посів білорус Микита Бодяковський — 180 тисяч "зелених". У хедз-апі зійшлися Філ Айві та Стівен Чідвік.

Американець зумів перемогти свого британського колегу. Філ отримав звання чемпіона і 408 тисяч доларів. Стів задовільнився статусом раннер-апа й 264 тисячами баксів.