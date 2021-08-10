Українець випередив тисячі суперників і заробив понад 100 000 доларів

Український покерист Володимир "kj631" став тріумфатором одного із наймасштабніших регулярних онлайн-турнірів – Sunday Million.

109 доларів, які довелося заплатити за вхідний квиток львів’янин примножив у 100 разів! Змагання зібрали понад 8 тисяч входів і розтягнулися на два дні. kj631 зумів показати свою найкращу гру і пробився за фіналку, на якій постійно тримався серед чіп-лідерів.

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Ключова для українця роздача трапилася коли за столом залишалося троє покеристів. Представниця Греції "sophia2018" з 9-6 потрапила у другу пару на борді 9-Q-4 та поставила ол-ін. На її нещастя Володимир показав A-Q, які вистояли на наступних вулицях.

Після цього українець залишився у хедз-апі із бразильцем "_Miazakii_". Вирішальна дуель тривала лише 6 хвилини. В останній роздачі kj631 з 4-4 виграв койн-фліп у K-Q бразильця і оформив чемпіонський титул. За перемогу Володимир отримав 109 388 доларів, _Miazakii_ дісталося 79 тисяч.