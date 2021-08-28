Українець виграв більше 4 мільйонів гривень і завоював браслет WSOP

Андрій Держпільський став власником золотого браслету Світової серії, вигравши один із турнірів онлайн-версії найпрестижнішого покерного фестивалю. Відомий український регуляр довершив справу, яку почав минулого року, коли зупинився в кількох кроках від престижного трофею.

В 2020 році Держпільський посів п’яте місце у WSOP NLHE 6-Handed і заробив 83 тисячі доларів. Тепер Андрію підкорились майже удвічі більші призові.

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Побивши поле із 2 053 реєстрацій в турнірі 6-Handed Bounty NLH за 840 доларів, українець отримав 154 300 доларів (з них 87.3 К за вибивання суперників) і золотий браслет Світової серії.

Битва за трофей у хедз-апі тривали близько години, зрештою, долю головного призу вирішив коін-фліп. A-K Держпільського перевершили кишенькові 5-5 Лучано Холланда. Бразилець отримав майже удвічі меншу суму – 88 400 тисяч доларів.