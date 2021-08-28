Украинец выиграл более 4 миллионов гривен и завоевал браслет WSOP

Андрей Держпильский стал владельцем золотого браслета Мировой серии, выиграв один из турниров онлайн-версии престижного покерного фестиваля. Известный украинский регуляр завершил дело, которое начал в прошлом году, когда остановился в нескольких шагах от престижного трофея.

В 2020 году Держпильский занял пятое место в WSOP NLHE 6-Handed и заработал 83 тысяч долларов. Теперь Андрею покорились почти вдвое больше призовых.

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Побив поле с 2053 регистраций в турнире 6-Handed Bounty NLH за 840 долларов, украинец получил 154 300 долларов (из них 87.3 К за выбивание соперников) и золотой браслет Мировой серии.

Битва за трофей в хедз-апе продолжались около часа, наконец, судьбу главного приза решил коин-флип. A-K Держпильского превзошли карманные 5-5 Лучано Холланда. Бразилец получил почти вдвое меньшую сумму – 88 400 долларов.