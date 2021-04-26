Українець виграв 670 тисяч доларів за вечір

Український покерист з ніком "Lucky-lucky" посів третє місце в дорогому турнірі. Наш гравець сповна виправдав вибраний ним нікнейм.

Головна Подія серії GGSF зібрала майже сім тисяч входів по 1,5 тисячі доларів. Загальний призовий фонд склав 10 мільйонів баксів!

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Ці змагання можна охрестити справжнім святом андердогів, адже до фінального столу не дожив жоден відомий професіонал. Тож основну частину пирога розділили ноунейми.

Приємно, що в списку призерів є українець. Наш "Lucky-lucky" зумів посісти третє місце і заробив 670 тисяч доларів! Зважаючи на те, що інформації про цього гравця небагато, найімовірніше, це найбільший виграш "Lucky-lucky" в кар’єрі.

Те ж саме можна сказати і про чемпіона. Ним став гравець з Австрії "KingKongjoel", який заробив 1,1 мільйона баксів призових. Цікаво, що до Головної Події GGSF він зіграв усього шість онлайн-турнірів з цього акаунту.