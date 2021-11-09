Українець виграв 1,5 мільйони гривень в онлайн-турнірі

Черговий статусний турнір Sunday Million успішно завершився для український покеристів. Одразу двоє наших потрапили за фінальний стіл і виграли круті призові.

Раніше участь у Sunday Million коштувала 215 доларів, однак згодом вартість бай-іну зменшили удвічі. Тепер ж, на регулярній основі, відбуваються HALF PRICE SUNDAY MILLION, де за 6-значний приз можна поборотись, витративши лише 54 долари і 50 центів (близько 1430 гривень).

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Українським гравцям із ніками "Milana jone" та "Andrloxa" такі інвестиції принесли солідний прибуток. Перший зійшов із дистанції на п’ятому місці і поповнив банкрол на 30 тисяч доларів (близько 780 тисяч гривень). "Andrloxa" протримався довше – завершив виступ на подіумі.

Українець склав зброю на третій сходинці – поборотись за титул завадив жорстокий кулер. В топ-4 одразу трьом гравцям здали преміум руки, а найбільше пощастило майбутньому чемпіонові бразильцю Вітору "Vitaop10" Пілону. Із кишеньковими А-А він одним пострілом прибрав зі шляху українця із А-К і співвітчизника Жоао "Jbiancolini" Бьянколіні, який пішов у бій із Q-Q. Усі троє виставились на префлопі.

"Бронзу" Sunday Million, яку приміряв українець "Andrloxa", оцінили у 58 тисяч доларів (близько 1,5 мільйона гривень). А от чемпіон із Бразилії отримав майже удвічі більше – 113К баксів.