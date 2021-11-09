Украинец выиграл 1,5 миллиона гривен в онлайн-турнире

Очередной статусный турнир Sunday Million успешно завершился для украинских покеристов. Сразу двое наших попали за финальный стол и выиграли крутые призовые.

Ранее участие в Sunday Million стоило 215 долларов, однако впоследствии стоимость бай-ина снизили вдвое. Теперь же, на регулярной основе, проходят HALF PRICE SUNDAY MILLION, где за 6-значный приз можно побороться, потратив лишь 54 доллара и 50 центов (около 1 430 гривен).

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Украинским игрокам с никами "Milana jone" и "Andrloxa" такие инвестиции принесли солидную прибыль. Первый сошел с дистанции на пятом месте и пополнил банкрол на 30 тысяч долларов (около 780 тысяч гривен). Andrloxa продержался дольше – завершил выступление на подиуме.

Украинец сложил оружие на третьей строчке – побороться за титул помешал жестокий кулер. В топ-4 сразу трем игрокам сдали премиум руки, а больше всего повезло будущему чемпиону бразильцу Витору "Vitaop10" Пилону. С карманными А-А он одним выстрелом убрал с пути украинца с А-К и соотечественника Жоао "Jbiancolini" Бьянколини, пошедшего в бой с Q-Q. Все трое выставились на префлопе.

"Бронзу" Sunday Million, которую примерил украинец "Andrloxa", оценили в 58 тысяч долларов (около 1,5 миллиона гривен). А вот чемпион из Бразилии получил почти вдвое больше – 113 К баксов.