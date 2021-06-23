Українець виграв 110 тисяч доларів, інвестувавши лише 54 бакси

Гравець із ніком "Smirnoff1000" надає перевагу грі в онлайні на низьких лімітах, а відтак і солідних виграшів за кар’єру у нього не траплялось. В ніч з понеділка на вівторок українець ситуацію виправив, занісши шестизначну суму в доларовому еквіваленті.

"Smirnoff1000" кинув виклик кілополяні у знаменитому Sunday Million, участь в якому цього разу обійшлась покеристам у півціни – 54,50 доларів. Турнір, очікувано, зібрав силу-силенну входів – більше 21 тисячі – тож боротьба за трофей точилась більше доби.

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Першим до фінішу прийшов український покерист, який виграв наразі рекордний приз в кар’єрі – 110 529 доларів. У підсумку "Smirnoff1000" примножив бай-ін більш як у 2 тисячі разів. У гривневому еквіваленті українець став багатшим на 3 мільйони гривень.